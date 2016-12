Il Milan compie 116 anni

Il 16 dicembre 1889 Herbert Kilpin fondava il Milan . Oggi il club rossonero compie 116 anni di storia con 47 trofei in bacheca. Sul sito ufficiale una nota che ricorda le storiche parole del fondatore e quelle di Silvio Berlusconi che, nel marzo 1986, ha fatto rinascere il Milan. Una storia ricchissima di successi e le coppe hanno dato vita al numero 116 nella grafica realizzata per festeggiare il compleanno.

LA NOTA UFFICIALEIl Milan è nato così, 116 anni fa, con questa frase di Herbert Kilpin: "Saremo una squadra di diavoli. I nostri colori saranno il rosso come il fuoco e il nero come la paura che incuteremo agli avversari!".



Il Milan è rinato così, quasi 30 anni fa, nel Marzo 1986, con questa frase di Silvio Berlusconi: "Vogliamo fare una squadra che possa tornare con stile, con classe, con cuore, sulle scene nazionali e internazionali per ridare al Milan la sua tradizione e per ridare ai tifosi rossoneri quello che il cuore dei tifosi rossoneri ha dato al Milan".



Le stelle polari, nel giorno del Compleanno.



Tanti Auguri Caro Vecchio Cuore Rossonero!