Il Milan compie 115 anni e vende 115 maglie speciali 

16:15 - Il Milan compie 115 anni di storia e festeggia con una iniziativa carica. Domani, martedì 16 dicembre, il club ha deciso di mettere in vendita 115 maglie esclusive, firmate dai calciatori rossoneri e da Mister Inzaghi, con l'aggiunta del ricamo del numero di serie di ogni casacca.

Le maglie, si legge sul sito del club rossonero, saranno in vendita fino ad esaurimento disponibilità da domani sul canale online store.acmilan.com e presso il Casa Milan Store, via Aldo Rossi 8.