12 giugno 2015 Il mercato della Juve live, Zaza vicinissimo, Asamoah piace in Premier Si al riscatto per lʼabruzzese, Berardi resterebbe al Sassuolo. Il ghanese seguito da Arsenal e Chelsea

"BERNARDESCHI E' DELLA JUVE"Il procuratore e tifoso della Fiorentina, Furio Valcareggi, ha parlato del futuro di Federico Bernardeschi ai microfoni di Lady Radio: “Ho notizie abbastanza drammatiche sul suo conto. Credo sarà un nuovo calciatore della ‪‎Juventus‬. Fossi la ‪‎Fiorentina‬ proverei a venderlo subito, ma so che andrei incontro ad un rifiuto da parte dell'agente del ragazzo, Giuseppe Bozzo".

ASAMOAH PIACE ALL'ARSENALIl Daily Star riporta l'interesse dell'Arsenal per Kwadwo Asamoah. Arsene Wenger vuole il ghanese, e sarebbe pronto a fare un'offerta ai bianconeri. In passato il giocatore era stato accostato anche al Chelsea.

DONSAH A UN PASSOGodfred Donsah, centrocampista del Cagliari, è vicino alla Juventus. L'accordo con i sardi è stato trovato ed ora i bianconeri stanno cercando un'intesa con Oliver Arthur, agente del giocatore. L'ingaggio non appare certo un problema, piuttosto si discuterà dell'immediato futuro del giovanissimo classe '96; al momento ci sono al vaglio ben tre opzioni. La prima è quella di un prestito al Sassuolo; la seconda è quella di un prestito a Cagliari nell'ambito dell'operazione Nainggolan; la terza il prestito all'Atalanta.

SASSUOLO-BERARDI, PUO' RIMANERE"Ci impegneremo molto per trattenere Berardi al Sassuolo. Senza di lui avremmo qualche problema", ha dichiarato Giorgio Squinzi, patron del club emiliano arrivando all'assemblea di Confindustria Ravenna. "Zaza? Credo che la Juventus sia intenzionata a esercitare la possibilità di acquisto: il giocatore è tutto nostro, vedremo cosa succederà nei prossimi giorni".

TEVEZ-BOCA, C'E' L'ACCORDODall'Argentina non arrivano buone notizie per i tifosi della Juventus. Il sito argentino Argnoticias.com afferma che Carlos Tevez e il Boca Juniors avrebbero già trovato un accordo per i prossimi due anni.

TEVEZ, IL BOCA NON SI ARRENDEIl Boca Juniors non si arrende e sfida Psg e Atletico Madrid per Carlos Tevez. Il presidente Angelici sarebbe pronto a volare in Cile, dove l'attaccante si trova con l'Argentina per la Coppa America. L'obiettivo è quello di convincere l'Apache a ritornare subito alla Bombonera.

TORNA DI MODA LAMELAErick Lamela torna di moda in casa Juve, come scrive Calciomercato.com. Nei giorni scorsi Paratici è stato a Londra e ha incontrato la dirigenza del Tottenham per Llorente. I bianconeri valutano lo spagnolo 15 milioni di euro, mentre gli Spurs ne offrono solo nove. Per questo i bianconeri hanno provato a inserire nella trattativa l'ex Roma valutato dagli inglesi 35 milioni.

PIRLO, LA FIGLIA RIVELA: "VADO A NEW YORK"Arriva un'altra indiscrezione sul futuro di Andrea Pirlo. A Torino ieri è andato in scena l'ultimo giorno di scuola. Nel salutare i compagni di squadra, Angela, la secondagenita del centrocampista della Juventus, ha svelato il futuro del padre: ha detto che lo seguirà negli Stati Uniti insieme alla sua nuova compagna, Valentina Baldini.

PIRLO COMPRA CASA A NEW YORKUn investimento per il futuro? Andrea Pirlo ha comprato una casa a New York, precisamente nel quartiere Tribeca. Il centrocampista ama gli Stati Uniti e sul piatto c'è anche un'offerta monstre proprio dei New York City da 12 milioni di euro a stagione. Pirlo ci sta pensando e non avrebbe neanche il problema di cercare casa... La Juventus attende una decisione del regista entro il 20 giugno.

FATTA PER ZAZA, BERARDI IN ATTESAZaza è praticamente un giocatore della Juventus. I bianconeri hanno deciso di esercitare il diritto di ricompra a 15 milioni di euro e lo hanno comunicato al Sassuolo nell'incontro di ieri a Milano. Situazione in stand-by, invece, per Berardi. I bianconeri ne hanno parlato, ma vogliono prima capire il futuro di Tevez.

PIRLO, PENSIERI D'ADDIONonostante le dichiarazioni di Beppe Marotta, Andrea Pirlo sta continuando a pensare seriamente a lasciare la Juventus e il campionato italiano. Destinazione New York City. Il centrocampista lo avrebbe rivelato ai suoi amici più intimi. Le motivazioni? Fare una nuova esperienza e poter giocare in un calcio con meno pressioni. L'idea è nella sua testa addirittura da un anno. La finale persa di Berlino non c'entra nulla e quelle lacrime erano amarezza per una sconfitta nel giorno dell'addio. Pirlo dovrebbe comunicare la sua decisione entro il 20 giugno. In quel modo la Juventus avrà tutto il tempo per cercare un sostituto.

BONUCCI HA RINNOVATO FINO AL 2019Dopo un incontro di circa due ore a Milano, la Juve e Bonucci si sono stretti la mano. Il difensore bianconero ha infatti rinnovato il contratto con la Vecchia Signora fino al 2019. Il centrale guadagnerà intorno ai 4 milioni di euro a stagione più bonus.

JUVE-BARCA, LA RIVINCITA... CON GERSONStando a quanto scrive la stampa brasiliana, la Juve sarebbe pronta a sfidare il Barcellona per Gerson, 18ebbe talento della Fluminense già nel mirino dei blaugrana. I catalani avrebbero addirittura versato un'opzione da 3 milioni per il giocatore ma i bianconeri sarebbero pronti al rilancio. "Entro una settimana - è scritto su Extra - la dirigenza della Fluminense incontrerà i vertici bianconeri, che hanno già fatto sapere di essere disposti a pagare la cifra richiesta per il cartellino di Gerson".

IL REAL MADRID SU LLORENTEIn Spagna sono sicuri: dopo Atletico Madrid e Siviglia, anche il Real è interessato a Fernando Llorente. L'attaccante gradirebbe un ritorno in Liga e Rafa Benitez lo avrebbe chiesto espressamente a Florentino Perez. Il giocatore è valutato 8-10 milioni di euro e a Torino guadagna 4,5 milioni di euro a stagione. Una cifra alla portata delle Merengues.

JUVE, SFIDA AL BARÇA PER GERSONJuventus-Barcellona continua anche sul mercato. Le due finaliste della Champions si sfidano per Gerson, centrocampista offensivo del Fluminense e del Brasile Under 20. Per il talento verdeoro classe '97 il Flu chiede 20 milioni, cifra che non ha spaventato i bianconeri pronti al braccio di ferro col Barça per quello che viene considerato il nuovo crack del Brasile.

TEVEZ, UNA SETTIMANA PER DECIDERECarlos Tevez è sempre più lontano dalla Juve. Resta solo da capire dove andrà (Atletico, Boca Jrs o PSG): Marotta ha dato una settimana di tempo all'entourage dell'Apache.

CACERES RINNOVA FINO AL 2018La Juve ha raggiunto l'accordo con Caceres per il rinnovo. Manca ancora l'ufficialità, ma il difensore e il club bianconero hanno trovato l'intesa per prolungare il contratto fino al 2018.