Il marziano Ronaldinho palleggia ad occhi chiusi

Ronaldinho non smette di far impazzire il web con le sue magie al limite dell'impossibile. Il fenomeno brasiliano tratta il pallone come fosse la sua migliore amica, con una familiarità difficile da riscontrare in molti altri giocatori. In questo filmato si diverte mettendosi alla prova in una session di palleggi ad occhi chiusi. L'ex stella di Barcellona e Milan riesce a non far toccare terra alla palla per ben 44 volte.