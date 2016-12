Il Manchester United vince l'FA Cup, piegato il Crystal Palace

Nell'incredibile scenario di Wembley a Londra il Manchester United va a caccia della 12esima FA Cup della sua storia, la prima dal 2004. I Red Devils fanno la partita e collezionano diverse occasioni nel primo tempo: la prima al 22' con Hennessey che para con un grande intervento il tiro ravvicinato di Mata. Poco dopo sfiora il gol Fellaini di testa mentre al 33' è il baby Rashford a sfondare a destra, entra in area e poi mette sul secondo palo dove Martial calcia a botta sicura ma trova la deviazione provvidenziale di Wade. La ripresa si apre con due clamorose palle gol per il Manchester United. Al 53' Fellaini penetra in area sfruttando un clamoroso assist di tacco di Rashford ma il suo tiro si stampa sul palo. Poco dopo, al 62', il legno salva ancora il Crystal Palace sull'incornata di Martial.



Nel momento migliore dei Red Devils, ecco il gol del Crystal Palace, una beffa: al 78' la squadra di Van Gaal esce male dopo un corner per gli avversari, Ward pesca Puncheon in area con uno splendido lancio e l'attaccante in maglia rossoblu non sbaglia davanti a De Gea. La replica dello United è veemente e all'82' arriva subito l'1-1: azione pazzesca di Rooney che prende palla a metà campo e la porta fino a dentro l'area, poi crossa sul secondo palo dove Fellaini di petto la aggiusta per Mata che conclude e trova la sfortunata deviazione di Ward. Sul finire dei regolamentari è l'ex di turno Zaha a mettere i brividi a De Gea con un gran destro che termina di poco a lato.



Nel supplementare la prima chance è per il Crystal Palace con Bolasie, il cui tiro è respinto da De Gea. Poco dopo, al 105', lo United resta in dieci per il rosso a Smalling, costretto al fallo e al secondo giallo per bloccare la ripartenza di Bolasie. Nonostante l'inferiorità numerica Van Gaal lancia Lingard e il ragazzo lo ripaga al meglio: prima pennella un cross per l'inserimento di Carrick che di testa mette a lato di poco, poi al 111' lo stesso Lingard raccoglie la respinta della difesa su un traversone basso di Valencia e di prima intenzione spedisce la sfera sotto la traversa. E' il gol partita, quello del trofeo per il Manchester United, il primo dopo 3 anni di digiuno, dal Community Shield dell'agosto 2013 con Moyes in panchina.



Il successo dello United qualifica il West Ham (7° in Premier League) alla prossima edizione dell'Europa League.