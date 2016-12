Il Manchester United annuncia Mourinho

Ora è davvero ufficiale: il Manchester United ha annunciato sul proprio sito l'arrivo di José Mourinho in panchina. Il portoghese ha firmato un contratto triennale (con opzione fino al 2020) e prende il posto di Luis van Gaal . Il progetto-rilancio dello United passa per Mourinho e, molto probabile, da Zlatan Ibrahimovic che ha parlato del suo futuro dicendo che la scelta è fatta. Lo Special One ha allenato lo svedese nel 2008-09 ai tempi dell' Inter. "Per me è un onore allenare lo United. Ho sempre sentito una certa affinità con l'Old Trafford, che ha ospitato molti ricordi importanti della mia carriera".

We are delighted to announce Jose Mourinho is our new manager! Full statement: https://t.co/PDiHMIWnpd #WelcomeJose pic.twitter.com/eZ8NBSz2up

"E' un club conosciuto e ammirato nel mondo. C'è una mistica e un romanticismo che non si può trovare in nessun altro club. mi è sempre piaciuto il rapporto con i fans dello United. Non vedo l'ora di diventare il loro manager e godermi il loro tifo nei prossimi anni".



Mourinho ha poi rilasciato la sua prima intervista alla tv del club: "Mi sento bene, arrivo nel giusto momento della mia carriera per allenare una squadra come lo United. Bisogna essere preparati per guidare club come lo United, essere i migliori allenatori e io sono pronto". Il tecnico portoghese è atteso dal difficile compito di riportare i Red Devils ai vertici dopo tre stagioni deludenti, seguite al ritiro di Sir Alex Ferguson. "Penso che si possa guardare al nostro club attraverso due prospettive. Una e' considerare gli ultimi tre anni, l'altra la storia del club. Preferisco dimenticare le tre stagioni passate e concentrarmi sulla storia di questo immenso club. I tifosi si aspettano che dica che voglio vincere, i giocatori vogliono sentirmelo dire, penso che possiamo davvero riuscirci".





"José è semplicemente il miglior manager ad oggi. Ha vinto trofei e ispirato giocatori in tutta Europa e, ovviamente, conosce molto bene la Premier League, avendo vinto tre titoli qui - ha dichiarato il vicepresidente dello United, Ed Woodward - Vorrei cogliere l'occasione per dargli il benvenuto al Manchester. La sua scia di successi è l'ideale per portare il club avanti".