Il Lugano di Zeman in finale di Coppa di Svizzera

Grinta, corsa e un po' di fortuna. Questi gli ingredienti che hanno permesso al Lugano di tornare in finale di Coppa di Svizzera dopo 23 anni. Niente male per una squadra neo-promossa e che in campionato stenta ed è in piena lotta per non retrocedere.



Gara pazza quella andata in scena a Lucerna. Il Lugano ho trovato la via del gol dopo appena 96 secondi con Donis, che ha approfittato di un errato passaggio dell'ex Thiesson e ha battuto Zibung per l'1-0. Sulle ali dell'entusiasmo i ragazzi di Zeman hanno dominato il primo quarto d'ora, andando vicinissimi al raddoppio (clamoroso auto-palo di Sarr). Giocate spettacolari ed errori fanno parte del Dna delle squadre zemaniane e in pieno recupero un pasticcio Valentini-Djuric ha regalato il rigore del pareggio.



A inizio ripresa ancora Donis ha riportato avanti gli ospiti, rimasti anche in 10 negli ultimi 20' per il rosso a Djuric. Nel finale Sabbatini ha sprecato il match-point, spedendo contro la traversa un rigore a cucchiaio. La beffa sembrava nell'aria, ma Valentini in pieno recupero ha compiuto una grande parata che ha mandato in visibilio il migliaio di tifosi accorsi da Lugano.