Il grande mucchio selvaggio in testa alla Serie A

E' un campionato bellissimo, ma soprattutto avvincente. E' da tredici anni che in testa alla Serie A non si vedeva un gruppo così affollato: cinque squadre in soli quattro punti dopo 17 giornate. Non è un record, ma poco ci manca. La Lazio, battendo l'Inter, ha fatto un regalo alle dirette rivali dei nerazzurri e dopo la sosta ripartirà una lotta più che mai incerta. E a gennaio ci sarà pure il mercato che potrà rimescolare le carte. I nerazzuri guidano ancora con 36 punti, ma ora sentono il fiato sul collo di Napoli e Fiorentina distanti solo un punto. E' rientrata definitvamente nel gruppo anche la Juventus che è a tre lunghezze dalla vetta. Nonostante la crisi non ha perso contatto neanche la Roma a quota 32 punti.



Aumentano i rimpianti del Milan (28 punti) per via dei pareggi contro Carpi e Verona. Ma la squadra di Miha è davvero fuori dai giochi? In più c'è il Sassuolo che battendo il Torino nel recupero (partita rinviata per nebbia) si potrebbe portare a -6 dalla capolista.



Che spettacolo in testa alla Serie A: oltre allo scudetto c'è in palio anche l'Europa. Il gruppo ha svoltato e pensa già alla volata finale.