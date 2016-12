Il giudice sportivo stanga l'Empoli: tre turni a Saponara, uno a Giampaolo

Brutte notizie per l'Empoli. Il giudice sportivo ha squalificato per tre turni Riccardo Saponara "per avere, al 32' del secondo tempo, rivolto all'arbitro espressioni ingiuriose che reiterava, all'atto dell'espulsione, assumendo un atteggiamento intimidatorio". Una giornata di stop anche per il tecnico Giampaolo, allontanato dalla panchina per qualche parola di troppo rivolta all'arbitro Guida. Inibizione fino al 20 ottobre per il ds empolese Carli.