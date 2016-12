Il Genoa rovina l'esordio di Maran: Chievo ko 2-1

21:01 - Chievo e Genoa a caccia di punti nell'8.a giornata. Al Bentegodi Maran non riesce a trovare la prima vittoria dall'arrivo sulla panchina dei veronesi e viene sconfitto 2-1. Al vantaggio di Zukanovic rispondono prima Matri e poi Pinilla, che sbaglia anche un rigore parato da Bardi. Il Chievo parte bene, nel secondo tempo Gasperini cambia modulo e svolta. L'espulsione di Radovanovic consegna definitivamente la gara nelle mani del Genoa.

LA PARTITA

L’esordio in panchina di Maran non potrebbe essere più difficile: il suo Chievo convince per 70’ minuti, poi la fatica si fa sentire e il Genoa ne approfitta per pareggiare. L’espulsione di Radovanovic e il gol trovato al 40’ del secondo tempo da Pinilla sciolgono definitivamente le resistenze veronesi.

Il primo tempo è tutto a tinte gialloblù: i tre là davanti -Birsa, Paloschi e Meggiorini- fanno girare la palla bene, mentre il centrocampo del Genoa arretra. Kucka, che ritorna a fare il mediano, non offre una grande prova. I liguri sbandano, non costruiscono praticamente nulla in avanti con un opaco Lestienne e uno spento Perotti. Il Chievo invece fa la partita e sfrutta bene le palle da fermo: è proprio su palla inattiva di Birsa che al 36’ Zukanovic sbuca in area, lasciando immobile la difesa del Genoa, riuscendo a battere Perin dalla corta distanza. E’ comunque una partita fisica e tattica, con poche occasioni e diverse ammonizioni.

Il secondo tempo inizia dove era finito il primo: Gasperini non riesce a imprimere una svolta alla squadra, così gli uomini di Maran ci provano con conclusioni di Schelotto e Birsa. Il tecnico rossoblù corre ai ripari: fuori Lestienne e Roncaglia, dentro Matri e Greco. Con loro fanno il loro ingesso in campo la concretezza del Genoa e i neo-entrati figurano fra i migliori dei liguri.

La partita cambia al 27’ del secondo tempo: Bertolacci apre per Antonelli, che trova una sorta di sponda per Matri, che agguanta il pareggio: quarto gol in sette partite per lui. Genoa galvanizzato dal pari e Chievo che fa vedere tutti i suoi difetti. Così dopo solo 2 minuti dal pari Bertolacci entra in area e Radovanovic lo tocca. L’arbitro Di Bello fischia il rigore, ma il contatto è quantomeno dubbio. Il serbo si becca anche il secondo giallo e lascia i suoi in 10. Dal dischetto va Pinilla, che però, come Higuain, si fa ipnotizzare da Bardi, che blocca il tiro.

Con l’uomo in meno il Chievo tenta l’ultimo contropiede per cercare di salvare il risultato e sperare in quella che poteva essere la prima vittoria al Bentegodi: Paloschi lancia Schelotto ma il suo tiro viene neutralizzato da Bardi. Salvato il pari il Genoa può buttarsi in avanti forte del vantaggio numerico e della coppia d’attacco Matri-Pinilla. E proprio quest’ultimo trova il gol del raddoppio in un’azione fotocopia di quella del pareggio: Bertolacci crossa, Matri fa la sponda e questa volta è il cileno a trovare la rete. E’ il colpo del ko. Il Chievo si arrende ad un Genoa che ha giocato per soli 20 minuti. Maran dovrà rivedere la fase difensiva anche in attesa delle due gare contro il Palermo e il Sassuolo.



LE PAGELLE

Perotti 5 – Gasperini imposta il primo tempo lasciando il controllo della meta campo al Chievo, cercando di sfondare sulle fasce. Ma sia Lestienne che Perotti non sono all’altezza: soprattutto quest’ultimo appare spento e poco partecipativo.

Kucka 5 – Tornato nella sua posizione preferita –la mediana- non convince: sbaglia sia gli appoggi e che i lanci lunghi. Inoltre in fase di interdizione è incostante.

Burdisso 5,5 – Il Genoa porta a casa i tre punti ma la difesa è da rivedere. Il Chievo crea molto soprattutto, dopo il vantaggio, in contropiede. E spesso Burdisso si fa trovare fuori posto annullando il fuorigioco.

Matri 6,5 – Entra e segna. Bomber della sua squadra, lasciarlo fuori sembra quasi un peccato. Tanto più che nell’azione del raddoppio di Pinilla il suo tocco è fondamentale.

Birsa 6,5 – Assist a volontà: nel primo tempo il Chievo cerca il vantaggio quasi solo da calcio da fermo e lui è l’uomo che li batte. Palla perfetta sull’azione del vantaggio di Zukanovic.



IL TABELLINO

CHIEVO-GENOA 1-2

Chievo (4-3-3): Bardi 6,5; Frey 6, Dainelli 5,5, Zukanovic 6, Biraghi 6; Schelotto 6, Radovanovic 5, Hetemaj 5; Birsa 6,5 (19' Lazarevic 6), Paloschi 6,5 (dal 31' st Cofie 6), Meggiorini 6 (25' st Pellissier 5,5). A disp.: Bizzarri, Seculin, Gamberini, Cesar, Sardo, Bellomo, Edimar, Mangani, Maxi Lopez. All.: Maran 5,5

Genoa (3-4-3): Perin 5,5; Roncaglia 5,5 (7' st Matri 6,5), De Maio 6,5, Burdisso 5,5, Antonelli 6; Edenilson 6,5, Bertolacci 6, Kucka 5 (32' st Falquè 6); Perotti 5, Pinilla 6, Lestienne 6 (7' Greco 6,5). A disp.: Lamanna, Sommariva, Antonini, Marchese, Izzo, Rosi, Mussis, Greco. All.: Gasperini 6

Arbitro: Di Bello 5,5

Marcatori: 35’ Zukanovic (C), 25’ st Matri (G), 39’ st Pinilla (G)

Ammoniti: 15' Meggiorini (C), 21' Burdisso (G), 27' Radovanovic (C), 30' Kucka (G), 7' st Greco (G), 43’ Zukanovic (C)

Espulsi: 27' st Radovanovic (C)

Note: 29' st Bardi (C) para un rigore a Pinilla