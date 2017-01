Il Genoa perde a Cagliari e l'Associazione Club Genoani rimborsa il biglietto ai tifosi

IL COMUNICATO DEL DIRETTIVOIl Direttivo dell'Associazione club Genoani, ringrazia i Genoani che erano presenti a Cagliari per seguire il nostro amato Genoa! Siamo rammaricati per quello che si è visto sul campo del Sant'Elia, sicuramente non in linea con le speranze e le aspettative dei nostri Genoa club associati. Non vorremmo ricadere in vortici contestatori prima del necessario, ma vogliamo rendere pubblico che anche se in modo silente, la nostra Associazione, osserva, ragiona, ma soprattutto vigila sull'operato della Società e dei "frutti" che settimanalmente si raccolgono sui campi di calcio dove gioca la squadra più antica d'Italia.



Quello che abbiamo visto contro il Cagliari, non ci è piaciuto per niente e non solo per il risultato finale, non vogliamo incolpare nessuno in maniera preventiva, se no poi finisce che qualcuno si offende e fa dichiarazioni farneticanti come in un recente passato, ma vogliamo esprimere il nostro dissenso su come si sta procedendo in questo periodo. Noi facciamo i tifosi, ce lo siamo ripromesso questa estate, la Società faccia la Società. Nel mentre che attendiamo, l' Associazione club Genoani, rimborserà il costo del biglietto dello stadio ai Genoani che erano presenti a Cagliari, unici e veri protagonisti della trasferta in terra sarda, che dopo essersi sobbarcati ore e ore di viaggio e relativi costi, hanno dovuto essere testimoni dello scempio che si è visto in campo.



Finché ci saranno dei Genoani, il Genoa non scomparirà. I Genoani sono il patrimonio più grande che il Genoa ha e non teme plusvalenze. Le modalità per il rimborso dei biglietti di Cagliari-Genoa verranno rese note in settimana.

FORZA GENOA!! Il Direttivo A.C.G.