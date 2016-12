Il Galatasaray esonera Prandelli, ma nessuno lo avverte

21:27 - Dopo l'anticipazione da parte dei media turchi, il Galatasaray ha deciso l'esonero di Cesare Prandelli dalla panchina della squadra di Istanbul. Fatale all'ex ct azzurro è stato il ko in Champions League contro l'Anderlecht, che ha significato anche l'esclusione dalla Europa League. Peccato, però, che nessuno abbia avvertito Prandelli, che ha regolarmente guidato l'allenamento della squadra. Già pronto Taffarel per sostituirlo.



Si chiude, così, nel peggiore dei modi il terribile 2014 del tecnico italiano. Un punto in cinque partite di Champions per il Galatasaray. Fuori dalla massima competizione europea ma anche escluso dal possibile ripescaggio in Europa League. Il tutto pochi giorni dopo il pesante ko in campionato contro il Trabznospor e lo sfogo dello stesso Prandelli, con l'accusa alla dirigenza turca di aver tradito le promesse di mercato fatte prima della firma sul contratto. Contratto fino al 2017, ricco (1,8 milioni a stagione) ma non sufficiente a garantire la tenuta di un rapporto già minato e compromesso definitivamente dopo il ko a Bruxelles contro l'Anderlecht. Prandelli lascia il Galatasaray al terzo posto nella Super Lig, un punto dietro alle due capolista Fenerbahce e Besiktas.