Il fratello di Higuain: "AdL è un grande attore"

Nuovo capitolo dello scontro verbale tra l'entourage di Higuain e Aurelio De Laurentiis. Questa volta è toccato al fratello-agente del Pipita andare all'attacco del presidente partenopeo: "Ha detto che Gonzalo non è un grande attore. Secondo me invece il presidente del Napoli lo è", ha detto a Sportitalia. Poi ha spiegato anche la scelta dell'attaccante di andare alla Juventus: "Mio fratello ha fatto una scelta globale, per come lavora e per la serietà del club".