Il figlio di Patrick Kluivert, Shane, sbalordisce tutti con una punizione incredibile 

Buon sangue non mente: Patrick Kluivert, campione indiscusso con le maglie di Ajax, Milan e Barcellona, può essere contento dei suo figli. Il più piccolo, Shane, solo 7 anni, già calca i campi di calcio e dimostra un talento niente male, come dimostra nella punizione perfettamente pennnellata che mostra in una partitella tra coetanei. E come scrive anche papà Patrick, Kluivert può essere orgoglioso del piccolo Shane.