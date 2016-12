Il dramma di Vidal: "Mio figlio è malato"

"Alonso è malato". Così Arturo Vidal , con un messaggio su twitter, ha comunicato al mondo il dramma del figlio di sei anni. Una dramma personale che mette a tacere le polemiche in Cile per l'esclusione dal ritiro della Nazionale. Il bambino del centrocampista ex Juve è affetto dalla nascita da diabete di tipo 1 e necessita di un trapianto di pancreas. Arturo ha raggiunto Torino per stargli vicino.

"Oggi comincia la prima sperimentazione a livello mondiale di pancreas artificiale in età pediatrica!!! Viene chiamata #PEDerPAN a Bardonecchia, in Italia. Lì, i bambini, incluso nostro figlio, saranno seguiti da medici e ingegneri del Centro di Diabete di Torino, Milano, Roma e Napoli... Speriamo che questo esperimento vada bene!!! Vamos Guerrero!!!!", il messaggio su twitter in spagnolo. Il piccolo è in cura a Torino dalla dottoressa Ivana Rabbone, specialista in endocrinologia e diabetologia pediatrica.