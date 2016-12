Il docufilm su Cristiano Ronaldo visibile su Premium Play

"Cristiano Ronaldo - Il mondo ai suoi piedi" è disponibile anche su Premium Play. Il docufilm di 54' sulla vita del fenomeno del Real Madrid può essere noleggiato al costo di 2,99 euro per i clienti Premium. Disponibile a quattro euro, invece, per gli ex abbonati o utenti registrati. Il documentario segue il campione portoghese sia negli eventi pubblici che privati ed è diretto dalla regista Tara Pirnia.