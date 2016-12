Il Crystal Palace vince, il tecnico va al pub con i tifosi

Il Crystal Palace è una delle grandi sorprese di questa prima parte di stagione in Premier League. Dopo la vittoria con il Southampton per 1-0, la squadra londinese è balzata al sesto posto in classifica. Sugli scudi il manager Allan Pardew che, dopo la partita, è andato in un pub a bere con i tifosi per festeggiare il decimo anniversario della nascita degli Holmesdale Fanatics.