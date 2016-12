Il Crotone vede la promozione, il Cagliari crolla a Terni

I Galletti passano all'Armando Picchi grazie ad un colpo di testa vincente da due passi di Lazzari dopo che Cazzola aveva risposto a Rosina. Per il Livorno, penultimo a quota 33 si avvicina l'incubo retrocessione. Al terzo posto insieme al Bari c'è lo Spezia che vince 1-0 lo scontro diretto per i playoff con il Novara grazie alla marcatura di Calaiò dopo 8 minuti.

Continua a volare il Trapani che si sbarazza 4-1 in rimonta del Modena con due rigori di Petkovic e i gol di Eramo e Barillà: i ragazzi di Cosmi sono quinto in solitaria a 56 punti, a -1 dalle due terze. Ai canarini, in crisi e ridotti in 9 uomini dal 62', non basta il vantaggio firmato da Granoche. Secondo pareggio di fila per il Cesena che non va oltre l'1-1 in casa col Vicenza: ospiti avanti con Ebagua e raggiunti da Rosseti. I romagnoli agganciano il Pescara (vincente ieri ad Avellino) al sesto posto a quota 55.

L'Entella si porta a ridosso della zona playoff conquistando un successo importante per 2-1 al Biondi con il Lanciano grazie a Pellizzer e Cutolo mentre inutile per la Virtus il gol del solito Di Francesco. In chiave salvezza fondamentale vittoria della Salernitana (3-2) contro il Latina: reti campane di Odjer, Donnnarumma e Coda (rigore). Ai i nerazzurri, ridotti in 10 nel finale per il rosso a Esposito, non bastano Calderoni e Scaglia.