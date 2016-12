Il Coni assegnerà la Palma d'oro a Ranieri

Non sembrano finire i riconoscimenti per Claudio Ranieri dopo l'impresa in Premier League con il Leicester. Il Coni ha annunciato di voler premiare il tecnico italiano che lunedì, quando sarà a Roma per ritirare il premio Bearzot, sarà insignito della Palma d'oro, massima onorificenza del Comitato Olimpico Nazionale Italiano per un allenatore. L'annuncio del presidente Malagò: "Dire che se l'è meritata, è dire poco".