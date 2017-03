Il Comune dice sì alla cittadinanza onoraria a Maradona

Anche questa volta è riuscito a dividere Diego Maradona, tanto che il Consiglio comunale di Napoli ha votato e respinto una mozione per rinviare il voto sulla cittadinanza onoraria. Poi al momento della conta il sì è arrivato con 26 voti a favore, 5 astenuti e 4 no. Simbolo della squadra nel mondo il fuoriclasse argentino diventa così napoletano a tutti gli effetti. Una notizia che lo renderà felice dopo la delusione per il mancato invito alla sfida di Champions al San Paolo contro il Real.