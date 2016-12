Il Como sbarca su WhatsApp: è la prima in Italia

Il Como vince la palma di società più social in Italia: la società lombarda, appena promossa in serie B, ha aperto un servizio WhatsApp per i suoi tifosi. Basterà mandare un messaggio tramite la popolare app di messaggistica diretta al numero 3343825227 per ricevere notizie sul club e sulla diretta delle partite. Un'esclusiva per i campionati italiani che sembra già aver riscosso entusiasmo tra i tifosi azzurri.