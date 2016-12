Il Como frena il Cagliari, il Bari passa ad Ascoli

Nel 37esimo turno di Serie B il Cagliari pareggia 1-1 a Como (con Cristiani che risponde a Deiola) e manca l'aggancio in vetta alla classifica al Crotone restando a -2 dai calabresi. Il Bari batte 1-0 in trasferta l'Ascoli con un autogol di Cinaglia ed è terzo con 63 punti, 9 in meno dei sardi. Quarto il Trapani che vince la settima gara consecutiva sconfiggendo 3-1 l'Avellino al Partenio in virtù dei gol di Eramo, Scognamiglio e Petkovic.

Va al Pescara la sfida playoff con lo Spezia: allo stadio Picco decide un'incornata vincente del solito Lapadula, sempre più capocannoniere della cadetteria con 23 gol. Gli abruzzesi sono quinti con 61 punti, 3 in più dei liguri e del Cesena. Il Novara cade 2-1 a Lanciano: ai piemontesi non basta una rete di Galabinov per rimontare il doppio vantaggio dei padroni di casa firmato da Marilungo e Di Francesco. Dopo un periodo di appannamento il Brescia torna al successo sconfiggendo 2-0 l'Entella grazie a Embalo e Mazzitelli e si porta a -3 dai liguri ancora in zona playoff.



Affermazione importante in chiave salvezza per il Modena che piega con un sonoro 3-0 il Perugia con una tripletta di Granoche ed è quartultimo a 39 punti. Resta fermo a 40 il Latina, sconfitto 1-0 dal Livorno: il rigore di Vantaggiato ridà fiato ai labronici ancora penultimi a 36. Si chiude sul 2-2, invece, uno scoppiettante Ternana-Pro Vercelli: gli umbri, avanti con Furlan, si fanno rimontare da Scavone e Ardizzone, prima di fissare il punteggio con un rigore di Vitale. Termina, infine, a porte inviolate Salernitana-Vicenza.