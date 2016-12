Il City cambia stemma e offre ai tifosi tatuati la rimozione laser del vecchio logo

Il tifo in Inghilterra è una cosa seria, e il Manchester City lo sa bene. Il club di Mansur bin Zayd Al Nahyan sta pensando di cambiare stemma, tornando ad adottare il design circolare degli anni '30, ma non vuole dimenticare tutti quei tifosi che in questi anni si sono tatuati il logo con le tre stelle, le creste e le ali: sarà offerta gratis la rimozione laser di questo tatuaggio a qualunque fan ne farà richiesta.