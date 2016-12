Il Cile non molla Vidal: "Si è allenato, sta bene e resta con noi" 

20:21 - Il dolore al ginocchio di Arturo Vidal ha allertato la Juventus. Sì, perchè le parole del ct del Cile Sampaoli di sabato scorso dopo l'amichevole con il Perù, giocata per intero dal centrocampista, hanno fatto preoccupare non poco Allegri e tutto il suo staff. Così i dirigenti bianconeri hanno fatto pressione sulla nazionale cilena per liberare subito il Guerriero senza aspettare mercoledì notte e l'amichevole con la Bolivia. Ma il Cile ha detto no.

IL CILE: "VIDAL STA BENE E RESTA CON NOI"

"Vidal sta bene e si è allenato regolarmente". Il ct Jorge Sampaoli, alla vigilia di Cile-Bolivia, tranquillizza sulle condizioni del centrocampista bianconero. Il 'guerriero', dopo l'amichevole con il Perù, aveva avvertito qualche fastidio al ginocchio destro operato a maggio. Vidal dunque resterà ancora in Sudamerica per la seconda gara della Roja, in programma mercoledì con la Bolivia, poi ritornerà in Italia per mettersi a disposizione di Massimiliano Allegri. Le condizioni del numero 23 bianconero saranno comunque tenute costantemente sotto controllo e il suo impiego contro il Sassuolo resta da valutare.