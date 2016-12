Il Chievo sbanca Bologna con Bizzarri e Pepe: 0-1

LA PARTITADopo aver sgambettato due grandi come Milan e Roma, Bologna e Chievo si giocano punti importanti per poter affrontare con un po' di serenità il girone di ritorno. Ne esce così una partita senza padroni, che alla fine premia gli ospiti, bravi a saper cogliere le occasioni. Tre punti che portano la squadra di Maran esattamente a metà classifica. Una partita giocata sul filo dell'equilibrio per tutti i 45' iniziali. La prima parte è nel segno del Chievo, che parte più intraprendente, anche se perde subito Hetemaj dopo uno scontro di gioco. Le due squadre, però, si limitano a qualche tiro dalla distanza che non infastidisce i rispettivi portieri. L'episodio chiave accade poco dopo la mezz'ora. Al 37', infatti, Giaccherini ubriaca Frey, che lo atterra in area: rigore inevitabile. Sul dischetto va Destro, ma il suo tiro è centrale e Bizzarri riesce a respingere con il piede destro. Il primo tempo in pratica si chiude qui, anche se il Bologna va al riposo con un rimpianto in più dopo un finale di frazione in crescendo grazie soprattutto alle giocate dell'ex Juve e Sunderland. La ripresa si incanala sulla stessa strada dell'quilibrio e solo a metà tempo il Bologna ha un paio di sussuslti con un tiro di Giaccherini sporcato in angolo e un colpo di testa debole e centrale di Gastaldello. Sembrano gli ultimi sussulti della partita, ma nel finale ecco la sorpresa. Pepe, che in avvio non aveva avuto fortuna su una punizione simile a quella andata a segno contro la Roma, si fa trovare pronto sull'angolo destro dell'area, controlla e piazza un rasoterra incrociato, che coglie impreparato Mirante. E' il colpo del ko per il Bologna, che non riesce ad abbozzare una reazione degna di questo nome ed esce dal campo con meno di quanto meritato.