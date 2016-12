Il Chelsea è campione d'Inghilterra per la quinta volta nella storia. Premier League conquistata con tre turni d'anticipo grazie al successo per 1-0 contro il Crystal Palace firmato da Edenz Hazard sul finire di primo tempo. Quarto titolo dell'era Abramovich , il terzo per Mourinho alla guida dei Blues dopo la doppietta tra il 2004 e il 2006. Un trionfo che mancava da 5 anni quando sulla panchina siedeva Carlo Ancelotti.

Cinque anni dopo dall'ultima volta il Chelsea conquista il quinto scudetto della sua storia. Merito di José Mourinho e di una cavalcata trionfale fin dall'inizio con 14 risultati utili consecutivi in altrettante partite. Solo due sconfitte in campionato (Newcastle e Tottenham) che, però, non hanno messo mai in discussione la leadership. Lo Special One ha vinto a suo modo, con le sue idee, con il suo mercato e tra le critiche di tutti. Nulla di nuovo, film già visto in Italia quando era alla guida dell'Inter. Poco calcio spettacolare, ma molta concretezza. Il portoghese ha sfruttato i gol di Diego Costa e gli assist di Fabregas, poi è salito in cattedra Eden Hazard che, oggi, non a caso, ha firmato il gol decisivo per la conquista della Premier con tre turni d'anticipo. Un rigore tirato male, ma prontamente ribadito in rete con un colpo di testa per far iniziare la festa.

Gioco noioso? Anche contro il Crystal Palace non è stata una prestazione entusiasmante, ma poco importa allo Special One che ha messo le basi per andare alla conquista della prossima Champions League. Il grande obiettivo fallito quest'anno negli ottavi di finale contro il Psg. Di sicuro la festa dei Blues sarà più divertente, ma quando si vince è giusto così. Anche i numeri sono dalla parte di Mou: 25 vittorie, 69 gol fatti e 27 subiti. Cifre utili per ribadire che il gioco di Mou è stato noioso solo nell'ultimo mese quando l'attacco era ai box con Diego Costa e Remy. Così ha prevalso la fase difensiva per conquistare gli ultimi punti utili e non gettare al vento tutto quello fatto di buono. Mourinho is back.