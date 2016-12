Il Chelsea a caccia di un portiere: provino per Marco Amelia

C'è del clamoroso nelle notizie di mercato riportate dal Telegraph. Secondo il quotidiano britannico, il Chelsea avrebbe contattato Marco Amelia per un provino. L'infortunio che terrà fuori causa Thibaut Courtois fino a dicembre spaventa non poco Mourinho, che vuole cautelarsi con un terzo portiere da affiancare al titolare Begovic e al 21enne Blackman.

Dopo l'esperienza da portiere-dirigente al Rocca Priora, Amelia aveva raggiunto in Serie B il Perugia, firmando per il girone di ritorno. In agosto è stato protagonista di un trasferimento lampo alla Lupa Castelli Romani, nel senso che il suo legame con il club di Lega Pro è durato meno di una settimana: su di lui c'erano le sirene dell'Arsenal, ma la decisione di Ospina di restare a Londra ha bloccato qualsiasi trattativa. Ora è Mou a offrirgli una seconda chance di prendere casa nella City.