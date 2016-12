Il Chelsea a Bangkok, Mourinho: "Ragazzi, niente bordelli!"

Il Chelsea a Bangkok per un'amichevole. Tutto normale per i campioni d'Inghilterra: soldi, contratti pubblicitari e tanto affetto da parte tifosi locali che hanno spazzato via in men che non si dica i biglietti per la performance dei Blues contro le All-Stars della Thailanda. Per Terry e compagni un'accoglienza da star. Esattamente come per Mourinho. Già, Mou, uno che la vede sempre lunga. Specie in situazioni come queste, tournée di fine stagione dove il calcio giocato è marginale. E allora, come riporta il The Sun, ecco la raccomandazione principale per i suoi: "Ragazzi, uscite pure per fare compere ma niente bordelli! Chiaro?". Insomma, uomo avvisato...