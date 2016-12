17 gennaio 2016 Il Carpi fa lo sgambetto alla Samp: 2-1 Mbakogu decide su rigore il match del "Braglia", blucerchiati fermati da Belec e da due legni

Il Carpi batte una Sampdoria distratta e scala una posizione nella corsa salvezza. Al "Braglia" di Modena gli emiliani si impongono per 2-1 con un gol per tempo. Al vantaggio di Lollo al 27' risponde Correa al 33'. Il match si decide al 10' della ripresa, quando Fernando atterra Di Gaudio in area e dal dischetto Mbakogu firma la sua prima rete in A. I blucerchiati ci provano, ma sbattono su Belec e un palo (il secondo). Gagliolo espulso nel finale.

LA PARTITAIl Carpi si giocava punti pesanti nella sua rincorsa alla permanenza nella massima serie e ha messo in campo quel pizzico di determinazione in più decisivo per fermare la Samp. Il terzo risultato utile consecutivo, mai successo finora, ha permesso alla squadra di Castori di superare il Frosinone e portarsi al terzultimo posto in classifica. Il Palermo ora è distante 4 punti e tutto è possibile. E con questo Carpi deve guardarsi le spalle anche la stessa Samp, al secondo stop di fila e incapace di sfruttare un potenziale offensivo di ben altro spessore.



Di certo le due squadre hanno messo in scensa una partita divertente ed emozionante dall'inizio alla fine. Dopo un inizio equilibrato, è Cassano a dare fuoco alle polveri del match. Prima va a segno di testa, anche se da posizione chiaramente irregolare, poi innesta Eder, ma Romagnoli riesce ad anticiparlo in area (dubbio però il contatto di Gagliolo su Fantantonio). La Samp pigia sull'acceleratore e ci vuole un super Belec per dire di no allo stesso Cassano e a Fernando nel giro di pochi secondi. Quando sembra che i blucerchiati possano passare in vantaggio, ecco la sorpresa. A Lollo arriva un pallone ribattuto dalla difesa, l'attaccante s'incunea e incrocia sul palo più lontano, lasciando Viviano senza scampo. Una beffa per Montella, che però rimette subito le cose a posto grazie al giovane Correa che, ben pescato da Soriano, fa 1-1 con un destro a giro. La Samp torna a macinare gioco e prima dell'intervallo ancora Cassano (stop di petto e tiro al volo) centra la traversa interna.



La ripresa è ancora più goduriosa. Merito innanzitutto dell'accoppiata Di Gaudio-Mbakogu. Il primo si inventa un dribbling ubriacante e viene steso da Fernando in area. Il secondo va sul dischetto e spiazza Viviano. Un'altra doccia fredda per la Samp, che risponde a testa bassa, ma si scopre clamorosamente e concede spazio a Lollo e allo stesso Mbakogu, fermati sul più bello. E' la scossa che sveglia i blucerchiati. Eder viene anticipato da Belec, salvato poi dal palo su una punizione velenosa di Fernando. Ma è un continuo batti e ribatti. Lasagna, Mbakogu e Muriel vanno vicini al gol, prima del concitato finale, acceso dall'espulsione per doppio giallo di Gagliolo. I 5' di recupero, però, non bastano ai liguri, che devono mangiarsi le mani per le occasioni sprecate soprattuto nel primo tempo.

LE PAGELLEBelec 8 Bravo e fortunato: due miracoli, più altre belle parate

Di Gaudio 7 Non segna ma è il vero trascinatore del Carpi

Mbakogu 7 Primo gol in serie A, anche se dal dischetto. E' solo questione di tempo perché arrivi su azione

Correa 6,5 Arriva il primo gol in Italia, condito da una prestazione in crescendo

Soriano 6 C'è il suo zampino nel gol di Correa, ma anche uqalche leggerezza di troppo

Cassano 6,5 Un gol annullato, una traversa e un toccco che in pochissimi hanno