Il calcio piange Srnicek: l'ex portiere del Brescia aveva 47 anni

Non ce l'ha fatta Pavel Srnicek . L'ex portiere del Brescia è morto a 47 anni dopo che lo scorso 20 dicembre, mentre faceva jogging, era stramazzato a terra: il suo cuore aveva smesso di battere per 20 minuti. Nato ad Ostrava il 10 marzo '68, in carriera difese per 49 volte la porta della nazionale ceca. Giocò in Italia dal 2000 al 2003 con il Brescia, poi 9 presenze nel Cosenza. L'avventura più importante a Newcastle, dove fu titolare dal 1991 al 1998.

Se n'è andato nella sua città Natale, Ostrava. Pavel Srnicek lo scorso 20 dicembre stava correndo per la città della Repubblica Ceca quando un attacco di cuore lo ha colpito. Rianimato dopo 20 minuti, non ha mai ripreso conoscenza. È stato mantenuto in coma indotto per 9 giorni. Le condizioni, però, erano disperate. Srnicek negli anni '90 è stato un vero e proprio idolo dei tifosi del Newcastle : tra il 1991 e il 1997 ha difeso la porta dei Magpies. Uno dei primi a salutarlo su Twitter è stato proprio Alan Shearer: "Sono triste, tristissimo per aver perso il mio amico e vecchio compagno Pavel. I miei pensieri sono con la sua famiglia in questo momento terribile". Srnicek era transitato in Italia all'inizio degli anni Zero, difendendo i pali del Brescia dal 2000 al 2003. Nella prima stagione era il titolare della squadra trascinata da Hubner e Roberto Baggio e nella quale giocava anche Andrea Pirlo. Riserva di Castellazzi nelle stagioni successive, giocò 9 partite col Cosenza prima di tornare in Inghilterra, dove chiuse nel 2007 sempre nel Newcastle. 49 le presenze con la maglia della Repubblica Ceca, con la quale conquistò il secondo posto agli Europei del '96. Nella finale persa con la Germania, però, era in panchina.

It is with immense sadness that we confirm the passing of former #NUFC goalkeeper Pavel Srníček today. pic.twitter.com/DQi4ETE1Pk — Newcastle United FC (@NUFC) 29 Dicembre 2015

So very, very sad to lose my friend and former teammate @PavelSrnicekUK My thoughts are with his family at this awful time. #NUFC #RIPPavel — Alan Shearer (@alanshearer) 29 Dicembre 2015

Rest in peace my friend. #Pav — Shaka Hislop (@ShakaHislop) 29 Dicembre 2015