Il calcio piange Gregory Mertens: fatale l'attacco cardiaco

Lutto nel calcio. Gregory Mertens non ce l'ha fatta. Il 24enne difensore del Lokeren, colpito da infarto lunedì mentre era in campo nel match contro le riserve del Genk, è deceduto all'Ospedale Oost-Limburg di Genk. Le condizioni del giocatore, in coma farmacologico da tre giorni, erano apparse subito disperate. Poi nelle ultime ore la situazione è precipitata. Uno dei primi a esprimere il proprio cordoglio su Twitter è stato Nainggolan.

"Il mio pensiero va alla famiglia di Gregory Mertens in questo momento difficile ... RIP Gregory", ha scritto il centrocampista della Roma su Twitter. "Con enorme tristezza, annunciamo il decesso di Gregory Mertens", ha reso noto il club. "Le cose non stanno andando bene", aveva detto mercoledì il responsabile medico della squadra, Kris Peeters. Il club ha sempre sottolineato in questi giorni che Mertens era stato sottoposto a numerosi esami e test durante la sua carriera e che mai erano stati riscontrati problemi cardiaci. "Riposa in pace Gregory Mertens! Coraggio alla famiglia, agli amici e ai colleghi. E' incredibile!", ha twittato invece il giocatore del Napoli Dries Mertens.