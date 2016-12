Il Boca riabbraccia Tevez: "Il giorno più felice della mia vita"

Del Boca Juniors "mi mancava tutto": Carlos Tevez, emozionatissimo, è stato presentato ai tifosi in una Bombonera stracolma per il ritorno dell'Apache al Boca Juniors. Sotto gli occhi di un felicissimo Maradona, Tevez non ha nascosto l'emozione: "Questo è uno dei giorni piu' felici della mia vita. Sono di nuovo a casa. Vengo alla Bombonera da quando avevo 13 anni. Il 'mondo' Boca mi ha divorato da quando avevo 20 anni, prima era tutto più difficile... a 31 anni non è lo stesso che a venti, e io venivo dal niente".