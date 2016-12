Il Bayern ci ricasca: provocazione social all'Atletico

C'è un'ironia maldestra ma c'è anche una sottile arroganza o, a vederla sotto un altro aspetto, una solida sicurezza nei propri mezzi. Fatto sta che, dopo la gaffe prima del match contro la Juve, il Bayern ci ricasca e, sul profilo twitter in spagnolo, provoca l'Atletico Madrid, avversario di questa sera nell'andata della semifinale di Champions. Parte tutto da un post di auguri per i 113 anni dei Colchoneros. Roba raffinata, di classe. Il problema è quel che c'è scritto immediatamente dopo: "Oggi è il giorno degli auguri - è scritto -. Domani sarà diverso". Insomma, festeggiate fin che potete che poi in campo la storia sarà diversa.