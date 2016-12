Il Bayern brinda all'Oktoberfest

Sei vittorie su sei in Bundesliga, due su due in Champions League. Mai come quest'anno il Bayern Monaco ha di che festeggiare nell'annuale visita all'Oktoberfest. L'indomani del 5-0 rifilato alla Dinamo Zagabria, Lewandowski e compagni si sono rilassati alla popolare festa locale che ogni anno attira milioni di turisti. Qualche ora di relax prima di pensare alla sfida di domenica con il Borussia Dortmund, dove Guardiola punta a mantenere il suo personalissimo record: da quando allena in Germania non ha mai perso durante l'Oktoberfest.