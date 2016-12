Il Barcellona vuole scrivere la storia

A Berlino anche per scrivere una nuova pagina di storia. Se il Barcellona, il 6 giugno contro la Juve, dovesse vincere la Champions League diventerebbe il primo club a centrare per la seconda volta il Triplete. Il primo risale al 2009 con Pep Guardiola in panchina. Ma il Barça insegue un altro record: vincere per la prima volta nella stessa stagione tre Coppe dei Campioni. Le altre due sono state vinte nella pallamano e nell'hockey.