12:52 - Il Barcellona va in vacanza. Messi e compagni sono stati protagonisti nel nuovo spot pubblicitario dello sponsor Qatar Airways. Neymar e Piqué hanno scelto la spiaggia e in riva al mare hanno sostituito la palla con la crema abbronzante. Suarez, invece, ha scelto di giocare una partita di calcio in sella a un cavallo, da vero Pistolero. Infine, Messi è volato in Giappone per una lezione speciale di karate.