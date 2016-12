Il Barcellona si allena e finisce... nel pallone

In vista del test di stasera (ore 19) contro il Celtic valido per l'International Champions Cup e prima amichevole della sua pre-season, il Barcellona si è allenato in Inghilterra, al St. George's Park e Luis Enrique ha offerto ai suoi giocatori una sessione del tutto particolare. Messi e compagni sono finiti letteralmente nel pallone. I giocatori si sono infatti cimentati in una partitella al Bubble Football, calcio giocato stando dentro una sfera gonfiabile trasparente.