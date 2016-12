Il Barcellona presenta Braida: "Porto la mia esperienza"

16:27 - Mancava solo l'ufficialità e ora è arrivata: Ariedo Braida è entrato a far parte del direttivo del Barcellona. L'ex Milan, con il vicepresidente Jordi Mestre, Javier Bordas e Carles Rexach, dovrà pianificare la prossima stagione e potrà fare mercato solo a partire da gennaio 2016 per via della sanzione inflitta dalla Fifa ai blaugrana. Entusiasta Braida, che ieri era già in tribuna al Camp Nou per il match con il Villarreal: "Essere parte del Barcellona è fantastico, sono nel club più grande del mondo. Nessuno è come il Barça in Europa e se non hai l’esperienza acquisita in un grande club non puoi lavorare qui. Io posso portare questa esperienza".



"Sono molto contento dell'arrivo di personaggi come Carles Rexach e Ariedo Braida. Hanno tanta esperienza nel mondo del calcio. La nuova commissione tecnica ha come obiettivo quello di pianificare la prossima stagione", ha detto il presidente Bartomeu.