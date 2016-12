Il Barcellona ingaggia Ronaldinho come ambasciatore

Ronaldinho torna al Barcellona. Non da calciatore, ovviamente, ma come ambasciatore. Il brasiliano, in Catalogna dal 2003 al 2008, è stato ingaggiato per ricoprire il ruolo di ambasciatore in vista dell'apertura di un ufficio del Barça a New York. Trentasei anni, svincolato dopo l'ultima stagione con il Fluminense, Ronaldinho resta uno dei simboli della squadra catalana che ha risposto così al ritorno (da testimonial) di Ronaldo al Real.