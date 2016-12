Il Barcellona celebra Halloween

Doppia festa per il Barcellona, che dopo il match giocato a Getafe ha celebrato negli spogliatoi e poi sull'aereo il successo per 2-0 (Suarez e Neymar a segno). I catalani, in testa alla Liga insieme al Real Madrid, in occasione di Halloween si sono messi in maschera e hanno condiviso le foto sui vari social, dove i bizzarri travestimenti hanno immediatamente fatto il giro del mondo.