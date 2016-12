Il Barcellona approda a New York: l'Empire State è blaugrana

Il Barcellona conquista gli States. La dirigenza spagnola ha inaugurato dei nuovi uffici nella "Grande Mela" per esportare il marchio della società nel mondo. Per l'occasione, l'Empire State Building ha sfoggiato i colori del club per celebrare l'accordo. Presente alla cerimonia un ex blaugrana, Ronaldinho. "Il feedback che riceviamo in Usa è ottimo - ammette Arroyo, vice-presidente del marketing -, abbiamo superato anche lo United".