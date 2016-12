Il Barcellona ai piedi di Messi: "Non finisce qui..."

Cinquecento presenze, 425 gol, 176 assist, 26 trofei vinti: non ci sono più parole per descrivere Lionel Messi. Il Barcellona ha voluto omaggiare il proprio capitano con un video su Twitter che ripercuote i momenti salienti della carriera in blaugrana dell'argentino. Giocate sopraffine, vittorie esaltanti di una leggenda che non ha ancora finito di stupire. Non a caso il Barça ricorda a tutti che "500 sono solo l'inizio...".