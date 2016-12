Il Barça conferma: problema all'adduttore per Messi

Luis Enrique trema. Gli esami medici effettuati dal Barcellona hanno confermato i problemi all'adduttore della coscia sinistra per Leo Messi , che ha avvertito fastidio nel match vinto contro l'Uruguay ed è subito tornato in Catalogna. Ancora incerti i tempi di recupero : intanto la Pulce nei prossimi giorni diminuirà il carico di lavoro in allenamento. Difficile vederlo in campo con l'Alaves, il Barça spera di averlo in Champions contro il Celtic.

"I test medici a cui è stato sottoposto in giornata hanno confermato un problema muscolare all'adduttore della gamba sinistra per Leo Messi - si legge nella nota ufficiale del club -. Al giocatore è stato suggerito di diminuire il carico di lavoro in allenamento nei prossimi giorni e la sua disponibilità nelle prossime gare dipenderà dall'evoluzione della situazione".



Nel comunicato non si pronuncia mai la parola "lesione", ma il rischio che si tratti di pubalgia rimane. E per il Barcellona sarebbe davvero un grande problema. A partire da questo mese di settembre, dove i catalani sono chiamati a giocare 6 partire in soli 18 giorni: Alaves, Celtic, Leganes, Atletico Madrid, Sporting Gijon e Borussia M'gladbach gli avversari che proveranno a fermare l'armata di Luis Enrique, molto più perforabile senza Messi o con la Pulce in forma precaria.