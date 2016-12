Ifab, ok alla moviola in campo: primo caso negli USA

Via libera dell' IFAB alla moviola in campo ( VAR - video assistant referee ), il nuovo sistema che aiuterà gli arbitri a prendere in corsa la decisione corretta. La sperimentazione andrà avanti per due stagioni ed entro il 2019 potrebbe diventare ufficiale. In Serie A si inizierà da settembre, ma il primo caso di moviola in campo è arrivato dagli USA nel match di USL tra NY Red Bulls II e Orlando City B : l'arbitro è stato aiutato a espellere Donovan.

Con Flemmings, attaccante dei Red Bulls, lanciato a rete e atterrato da Donovan, l'arbitro ha utilizzato l'assistenza video per determinare la chiara occasione da gol per i padroni di casa alla Red Bulls Arena, controllando che non ci fossero altri difensori in grado di chiudere l'azione. Appurata l'assenza è scattato il cartellino rosso per Connor Donovan, già autore dell'autorete per il vantaggio dei Red Bulls II. La partita finirà poi 5-1 per la capolista della Eastern Conference, ma passerà alla storia per l'utilizzo del VAR.



Questa sperimentazione andrà avanti per due stagioni e la tecnologia sarà utilizzata per il gol/non gol, per i rigori, sulle espulsioni e sugli scambi di persona in caso di cartellini o falli particolari. Nel video il suo primo utilizzo.