Iene: l'amico dei calciatori colpisce ancora 

15:57 - Lello, l'amico dei calciatori colpisce ancora. L'inviato Stefano Corti de Le Iene è tornato in grande stile: ai suoi beniamini non chiede più autografi su foto modificate e compromettenti, ma di doppiare dei video altrettanto imbarazzanti. Ce chi la prende sul ridere come Osvaldo, Juan Jesus, ma pure chi si offende. Così è successo a Muntari che ha preso il tablet della Iena e lo ha scaraventato a terra...

MUNTARI ROMPE IL TABLET

ANCHE DE JONG NON LA PRENDE BENE