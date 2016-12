Idea Uefa: All Star Game come in Nba

12:40 - La Uefa ha in cantiere un progetto interessante: organizzare un All Star Game simile a quello che giocano negli sport americani, una partita con in campo tutti i migliori giocatori d'Europa. Una grande trovata di marketing e di immagine, soprattutto una gioia per tutti i tifosi del grande calcio. Come riporta il quotidiano catalano Mundo Deportivo, si schiererebbero due selezioni, una 'Nord' e una 'Sud'.

I tifosi, attraverso il voto su internet, potrebbe sceglieri i giocatori, al massimo due per ogni club: da una parte i migliori provenienti da Premier, Bundesliga, Eredivisie e Russian Premier League, dall'altra i big di Ligue 1, Liga e Serie A. Il progetto non verrà realizzato prima del 2017 ma se si giocasse già in questa stagione potrebbe vedere in campo: per il Nord Neuer tra i pali, in difesa Terry, Hummels e Alaba, in mediana Robben, Di Maria, Silva e Reus e davanti Sanchez, Aguero e Hazard mentre per il Sud Buffon in porta, Danilo, Piquè, Thiago Silva e Sergio Ramos dietro, Pogba e Koke a centrocampo e in attacco un poker con Messi, Ronaldo, Ibrahimovic e Neymar. Gli allenatori? Da una parte Mourinho, dall'altra Carlo Ancelotti.



