Icc: Roma-Manchester City 6-7, giallorossi ko ai rigori

Dopo il successo sul Real ai rigori, questa volta il duello dagli 11 metri non sorride alla Roma, che cade 7-6 al termine di un test tutto sommato convincente contro la corazzata inglese. La squadra di Garcia, soprattutto nel primo tempo, lascia l'iniziativa al City, il cui maggiore tasso tecnico fa la differenza dalla trequarti in avanti. Difesa e ripartenza per i giallorossi, che però sono subito costretti a inseguire. Dopo tre minuti, Sterling scatta sul filo del fuorigioco (Romagnoli rimane troppo basso) e trafigge De Sanctis, ma la replica è immediata e porta la firma di Pjanic, che da fuori area trova l'angolino alto (8').



La Roma, ad eccezione della buona occasione per Silva (9'), resta solida nella propria metà campo, concedendo ben poco al possesso palla degli inglesi. Le squadre, come previsto, vengono rivoluzionate nella ripresa e a pagare è Garcia, tradito da Ashley Cole: l'ex Chelsea tenta un retropassaggio per De Sanctis ma serve Iheanacho, implacabile davanti al portiere giallorosso. Il pari arriva a tre minuti dal termine, quando Ljajic - molto frizzante insieme al nuovo acquisto Iago Falque - disegna una punizione che supera la barriera e s'infila alle spalle di Hart. Dagli 11 metri sono fatali gli errori di Keita e Doumbia, sempre più sul piede di partenza. Intanto Dzeko resta a guardare in panchina, a pochi metri dal suo probabile futuro.