Icc: Psg troppo forte, Fiorentina ko 4-2

La Fiorentina ha perso 4-2 contro il Psg, ma può sorridere per il ritorno al gol di Rossi. A NY, nel match valido per l'Icc, l'attaccante viola è entrato al 73' e dopo cinque minuti si è presentato sul dischetto battendo Sirigu. Il recupero di Pepito procede! Sfida in salita per la formazione di Paulo Sousa con i gol nel primo tempo di Matuidi ed Augustin. Nella ripresa Joaquin ha accorciato le distanze, poi Ibrahimovic ha chiuso il discorso.