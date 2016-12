Icc: la Roma batte 7-6 il Real Madrid ai rigori

La Roma può sorridere e per la seconda estate consecutiva batte il Real Madrid . A Melbourne, per l'esordio nella Icc, i giallorossi hanno vinto ai rigori 7-6 dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sullo 0-0. Ottimo primo tempo per gli uomini di Rudi Garcia che hanno tenuto testa al Real Madrid di CR7 con un Gervinho super, poi un piccolo calo nella ripresa con tanti cambi. Per Romagnoli neanche un minuto di gioco.

LA PARTITA

La "Roma A" è già in forma e ha tenuto testa per tutto il primo tempo al Real Madrid di Cristiano Ronaldo, un pochino in ritardo di condizione. La formazione di Rudi Garcia è partita con l'atteggiamento giusto e tanta personalità, tanto da colpire una traversa dopo appena tre minuti con De Rossi. Poi è salito in cattedra Gervinho, sicuramente il più pimpante in campo. Corsa, velocità e dribbiling ubriacanti: il meglio della casa. E naturalmente la poca concretezza sotto porta. Dalle prime due uscite il numero 27 giallorosso potrebbe essere il colpo "casuale" di Sabatini. L'ivoriano, fedelissimo del tecnico francese, si sta guadagnando sul campo la riconferma. Per Totti solo 34 minuti e un gol sfiorato in avvio: Rudi Garcia sta gestendo il capitano al meglio, al momento del cambio l'abbraccio che vale più di mille parole.

Nella ripresa tanti cambi, da una parte e dall'altra, e gli equilibri sono cambiati. Merengues più aggressivi e con il pallino del gioco in mano, ma senza impensierire veramente De Sanctis. E alla fine è stato Destro ha sfiorare il gol con un bel tiro al volo. Triplice fischio finale e rigori. Grande freddezza per tutti, poi il giovane Nacho si è fatto prendere dall'emozione e Keita non l'ha perdonato. Zero minuti per Romagnoli che è rimasto in panchina, infreddolito, ad aspettare notizie dall'Europa sulla sua cessione.