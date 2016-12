ICC: Juve sconfitta ai rigori dal Melbourne Victory

LA CRONACAPadovan tira debole, Thomas para: il Melbourne Victory vince 5-4 dal dischetto

Pasquali batte Audero con un rasoterra preciso

Rosseti pareggia, spiazzato Thomas: è 3-3

Galloway porta avanti il Melbourne Victory

Macek si fa ipnotizzare da Thomas: rigore parato

Baro dal dischetto: palla in rete

Anche Vitale non sbaglia: gol per la Juve

Ingham non sbaglia: il Melbourne Victory pareggia

Juve: Marrone non sbaglia e spiazza Thomas

Primo rigore per il Melbourne Victory: Audero para subito il rigore a Valery



45' st + 3 Finisce 1-1! Si va ai rigori

37' st GOL DEL MELBOURNE VICTORY! Disattenzione della difesa bianconera, Ingham trova l'angolino e firma il pari

36' st Padovan cerca il raddoppio con un tiro dal limite dell'area: palla fuori di poco

30' st Uscita di Audero, subentrato a Neto, che neutralizza l'azione offensiva degli avversari

25' st Ora i ritmi si sono abbassati. Il Melbourne Vicotry prova a reagire

13' st GOL DELLA JUVE! Spettacolare gol di Moreno Blanco da centrocampo: pallonetto al portiere!

8' st La Baby Juve è partita forte: conclusione alta di Padovan

1' st Inizia il secondo tempo: girandola di cambi per Allegri, ben 8. Fuori tutti i big e dentro i giovani. Ancora in panchina Pjanic e Benatia



45'+1 Termina qui il primo tempo!

45' Parata di Neto che inchioda lo 0-0 sul bel colpo di testa di Berisha

42' Bel tiro di Cerri, ma Thomas blocca sul primo palo. La Juve prova ad alzare il ritmo

30' Palo di Rugani! Azione insistita della Juve, il difensore bianconero calcia a botta sicura dall'altezza del dischetto di rigore, ma colpisce il legno

28' Ritmi sempre bassi, Cerri fa a sportellate con i difensori del Melbourne Victory

22' Dybala sfiora il gol su punizione da 20 metri: la palla finisce di poco a lato

19' Possesso palla del Melbourne Victory: la Juve attende e Allegri prova a dare la scossa

13' Tunnel di Alex Sandro su Nigro che poi crossa per Lemina: il tiro dell'ex Marsiglia, da buona posizione, non inquadra lo specchio della porta

8' Cerri colpisce di testa su calcio d'angolo: palla alta

6' Azione sulla sinistra del Melbourne Victory: Berisha va alla conclusione, ma è in fuorigioco

3' Dybala subito nel vivo del gioco. Bella azione con Cerri: il cross dell'argentino è respinto dai difensori australiani

1' Si parte! Primo pallone per la Juve in campo con la classica maglia bianconera

10:45 Quindici minuti all'inizio del match. A Melbourne fa freddo: solo 7°. Pjanic e Benatia partiranno in panchina